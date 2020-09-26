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Культура

Двойной концерт состоится в печорской кирхе

27 сентября в 16:00 в кирхе Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) состоится концерт органной и ансамблевой музыки, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Марк Таубе

Перед слушателями выступит Санкт-Петербургский концертный дуэт: заслуженный артист России Марк Таубе (скрипка) и лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган).

Екатерина Маришкина

В программе: Антонио Лучо Вивальди (1678-1741) - Концерт для скрипки и органа «Лето» из цикла «Времена года» для скрипки и органа;

Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Шарль Гуно (1818-1893) Ave Maria;

Астор Пьяццолла (1921-1992) - Концерт «Весна» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»;

Боэльман (1862-1897) - Молитва и Токката из Готической сюиты;

Ремо Джадзотто (1910-1998) /приписывалось Томмазо Альбинони/ - Адажио для скрипки и органа;

Антонин Дворжак (1841-1904) - Парафраз на темы из Симфонии №9 «Из Нового света» для скрипки и органа.

Слушателей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности, не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

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