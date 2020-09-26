Двойной концерт состоится в печорской кирхе
27 сентября в 16:00 в кирхе Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) состоится концерт органной и ансамблевой музыки, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
Перед слушателями выступит Санкт-Петербургский концертный дуэт: заслуженный артист России Марк Таубе (скрипка) и лауреат международных конкурсов Екатерина Маришкина (орган).
В программе: Антонио Лучо Вивальди (1678-1741) - Концерт для скрипки и органа «Лето» из цикла «Времена года» для скрипки и органа;
Иоганн Себастьян Бах (1685-1750) - Шарль Гуно (1818-1893) Ave Maria;
Астор Пьяццолла (1921-1992) - Концерт «Весна» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе»;
Боэльман (1862-1897) - Молитва и Токката из Готической сюиты;
Ремо Джадзотто (1910-1998) /приписывалось Томмазо Альбинони/ - Адажио для скрипки и органа;
Антонин Дворжак (1841-1904) - Парафраз на темы из Симфонии №9 «Из Нового света» для скрипки и органа.
Слушателей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности, не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.