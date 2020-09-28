Двух жителей Опочки осудили за неуплату алиментов

09:39, 28 сентября 2020, ПАИ

Двух жителей Опочки осудили за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Опочки.

Подсудимый обязан был выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери. 18 ноября 2019 года мужчина был привлечен к административной ответственности. В общей сложности подсудимый задолжал более 460 тысяч рублей. Суд назначил наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства.

Еще одна жительница Опочки задолжала по алиментам более 697 тысяч рублей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.