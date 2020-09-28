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Общество

У 1800 коров на мегаферме в Новосокольническом районе есть имена

Все 1800 коров на мегаферме в Новосокольническом районе имеют имена. Фото ПАИ.

У каждой из 1800 коров на мегаферме «Красное знамя» в  Новосокольническом районе есть свое имя, рассказал  в эфире ПАИ-live 28 сентября директор предприятия Андрей Козлов.

По словам директора мегафермы, имена животным придумывают специалисты предприятия, помимо обычных кличек у коров есть специальные инновационные имена, которые заносятся в компьютер.

«На сегодняшний момент в компьютере они не по кличкам, а по номерам. Эти номера некое подобие ИНН людей, только ИНН коров», - пояснил Андрей Козлов.

Имена также есть и у телят. 

Мегаферма в Новосокольническом районе на сегодняшний день - самая  крупная в области  товарная молочная ферма.  

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