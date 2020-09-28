У 1800 коров на мегаферме в Новосокольническом районе есть имена
У каждой из 1800 коров на мегаферме «Красное знамя» в Новосокольническом районе есть свое имя, рассказал в эфире ПАИ-live 28 сентября директор предприятия Андрей Козлов.
По словам директора мегафермы, имена животным придумывают специалисты предприятия, помимо обычных кличек у коров есть специальные инновационные имена, которые заносятся в компьютер.
«На сегодняшний момент в компьютере они не по кличкам, а по номерам. Эти номера некое подобие ИНН людей, только ИНН коров», - пояснил Андрей Козлов.
Имена также есть и у телят.
Мегаферма в Новосокольническом районе на сегодняшний день - самая крупная в области товарная молочная ферма.