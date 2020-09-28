Псковская «Таблетка» передана в госсобственность

14:34, 28 сентября 2020, ПАИ

Здание танцевальной площадки с земельным участком на Октябрьском проспекте, 34, в Пскове («Таблетка») передано в государственную собственность Псковской области. Такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на внеочередной 42-й сессии гордумы шестого созыва 28 сентября. 14 депутатов проголосовали за, 3 – против, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Объект передается под строительство театра кукол, на это выделяются средства из государственной казны, и город не может выступать заказчиком работ на федеральные деньги.

В ходе обсуждения вопроса депутат от КПРФ Олег Луценко выступил против передачи объекта в государственную собственность Псковской области.

«Своим решением мы ставим под сомнение дальнейшее существования парка культуры и отдыха, потому что подразумевается снос аттракционов. Какие бы они ни были сейчас, но они рабочие. Да, в настоящий момент в период пандемии мы не можем им разрешить работать, но когда-нибудь она закончится. Парк культуры и отдыха имеет штатных работников, если мы примет то, что предлагается, то люди останутся без работы. Исходя из этого я заявляю свою позицию, что буду голосовать против. Я не против, чтобы привлекались средства и строился театр кукол, но уничтожать то, что там сейчас есть, - я считаю, что это нецелесообразно», – отметил Олег Луценко.

Депутат-справедливоросс Олег Брячак наоборот высказался в поддержку передачи объекта в госсобственность Псковской области.

«Мы видим сегодня объект, которому много десятков лет, и то, что сейчас рассказал Олег Луценко, что там есть аттракционы, – это уже не аттракционы. Губернатор Михаил Ведерников огромными усилиями в это кризисное время притягивает в область деньги, и что о нас подумают, если мы тут, городские депутаты, отказываемся от денег для реконструкции? Мы наоборот должны максимально быстро такие решения принимать, чтобы потом как можно быстрее заниматься реконструкцией объекта», – отметил Олег Брячак.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подчеркнул, что «Таблетка» сейчас находится в аварийном состоянии и все видят, что ее необходимо реконструировать. «Если есть возможность привлечь средства, то их нужно привлекать», – отметил он. Сити-менеджер добавил, что нужно в кратчайшие сроки составить заявку и подавать ее. «Финансирование можно получить на 2020-2021 год, и по итогам 2020-2021 театр кукол должен быть введен в эксплуатацию, других сроков быть не может», – заключил Александр Братчиков.

Вопрос о передаче в государственную собственность Псковской области здания танцевальной площадки с земельным участком на Октябрьском проспекте, 34, был снят с основной повестки сессии Псковской гордумы, которая проходила 22 сентября. Тогда депутаты по рекомендации профильного комитета гордумы сочли вопрос недостаточно проработанным и рекомендовали рассмотреть его на внеочередной сессии.