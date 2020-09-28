Новый автомобиль сжег пскович, уходивший от погони (ВИДЕО)

16:01, 28 сентября 2020, ПАИ

В Ангарске Иркутской области задержан нетрезвый водитель, уходивший от преследования сотрудников ДПС, он попал в ДТП и сжег свой автомобиль, сообщает «Ангарск сегодня» со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

Инспекторы обратили внимание на автомобиль марки Toyota Corolla Levin, водитель которого выполнял рискованные маневры на проезжей части. Он проигнорировал требование об остановке и увеличил скорость. Уходя от преследования, нарушитель выехал на полосу встречного движения, а в районе кольца решил сократить путь, пересек островок безопасности и врезался в бордюр. В результате автомобиль загорелся.

Водитель с места аварии скрылся, его удалось найти только через два часа. Нарушителем оказался 22-летний житель Пскова. Оказалось, что иномарку от купил два дня назад, поэтому документы на автомобиль оформить не успел. В отношении молодого человека составили административные протоколы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».