Замена водительского удостоверения стала доступна еще в пяти районных МФЦ

16:57, 28 сентября 2020, ПАИ

Еще пять районных отделений Многофункционального центра открыли окна приема по замене национального водительского удостоверения. Речь идет об Опочецком, Порховском, Плюсском, Невельском и Себежском районных отделениях, где успешно пройден пилотный запуск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для замены водительского удостоверения потребуется: паспорт, медицинское заключение, водительское удостоверение, при необходимости документы, подтверждающие смену персональных данных. Оплату госпошлины в размере 2 тысяч рублей можно осуществить банковской картой в отделе МФЦ при подаче документов. Срок выдачи документов составляет до 15 дней, но действующие водительские права не изымаются.

Директор регионального МФЦ Екатерина Ершова также сообщила, что в настоящее время ведется работа по запуску данной услуги в Печорском, Палкинском, Пыталовском и Красногородском отделениях МФЦ.

Записаться на прием можно через официальный сайт Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, мобильное приложение «Мои документы онлайн» или непосредственно в отделе приема заявителей.

Ранее в центральном отделе МФЦ Пскова до трех было увеличено число окон, где осуществляется прием документов на указанную услугу, а также организована работа в Островском и Стругокрасненском районах.