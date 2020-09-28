0
18:30
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
18:21
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
18:08
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
17:23
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
17:10
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
17:00
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
17:00
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Еще новости
Общество

Замена водительского удостоверения стала доступна еще в пяти районных МФЦ

Еще пять районных отделений Многофункционального центра открыли окна приема по замене национального водительского удостоверения. Речь идет об Опочецком, Порховском, Плюсском, Невельском и Себежском районных отделениях, где успешно пройден пилотный запуск. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для замены водительского удостоверения потребуется: паспорт, медицинское заключение, водительское удостоверение, при необходимости документы, подтверждающие смену персональных данных. Оплату госпошлины в размере 2 тысяч рублей можно осуществить банковской картой в отделе МФЦ при подаче документов. Срок выдачи документов составляет до 15 дней, но действующие водительские права не изымаются.

Директор регионального МФЦ Екатерина Ершова также сообщила, что в настоящее время ведется работа по запуску данной услуги в Печорском, Палкинском, Пыталовском и Красногородском отделениях МФЦ.

Записаться на прием можно через официальный сайт Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, мобильное приложение «Мои документы онлайн» или непосредственно в отделе приема заявителей.

Ранее в центральном отделе МФЦ Пскова до трех было увеличено число окон, где осуществляется прием документов на указанную услугу, а также организована работа в Островском и Стругокрасненском районах.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с Александром Лукашенко
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
28 сентября 2020
ВИДЕО: Михаил Ведерников рассказал о договоренностях с белорусской стороной
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
28 сентября 2020
УАЗ «Буханка» влетел в дерево в Стругокрасненском районе
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
28 сентября 2020
Юлия Пересильд вошла в топ-10 главных киноактрис России
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
28 сентября 2020
Публикуем видео со встречи Михаила Ведерникова с премьер-министром Белоруссии
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
28 сентября 2020
До +18 градусов ожидается в Псковской области 29 сентября
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
28 сентября 2020
Михаил Ведерников занял седьмое место в рейтинге активности губернаторов в Instagram
Холодный февраль ожидается в России в 2021 году
28 сентября 2020
Холодный февраль ожидается в России в 2021 году

Идет загрузка...