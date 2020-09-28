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Общество

Профилактический рейд провели сотрудники МЧС в Стугокрасненском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области

Сегодня,28 сентября, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам рассказали о соблюдении правил пожарной безопасности жителям поселка Струги Красные, и деревень Ровное, Ждани, Кочегоще Стругокрасненского района. Мероприятие прошло в рамках проведения профилактических рейдов «Отопительный сезон», а также в целях профилактики пожаров и гибели людей на них, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Особое внимание было уделено домам, в которых проживают многодетные семьи. Рейд проведен совместно с представителем прокуратуры Струго-Красненского района и представителем ГКУСО ПО «Центр социального обслуживания Струго-Красненского района»

Жителям напомнили важность соблюдения требований правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период и правила пользования (эксплуатации) электроприборов, электрооборудования и газового оборудования в быту.

 В ходе рейда проведено обследование 10 мест проживания многодетных семей, 3 подворовых (поквартирных) обхода, в рамках которого было посещено 15 частных домовладений, 2 многоквартирных дома. Также осуществлено распространение листовок, буклетов в почтовые ящики жилых домов и населению, размещение агитационных материалов на стендах и остановках. Проинструктировано 25 граждан, распространено 35 листовок.                            

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