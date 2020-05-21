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Для ценителей истории Китая - обзор книги Си Цзиньпина

Третий том книги председателя КНР Си Цзиньпина «О государственном управлении» был выпущен китайским издательством «Вайвэнь» на китайском и английском языках в начале 2020 года. Сегодня издание доступно в России и за рубежом. В этом труде собраны выступления лидера Китая на партийных форумах, встречах, его письма и поздравления. В содержании новой книги представлено много фотографий, иллюстрирующих различные этапы карьеры и жизни китайского лидера.

Третий том состоит из 19 глав, включающих в себя 92 выступления, и посвящен весьма значительному кругу вопросов. В рамках нашей краткой заметки нет возможности подробно разбирать каждый из них, поэтому сосредоточим внимание на нескольких, как нам кажется, ключевых.
Во-первых, это концепция «китайской мечты». Это действующий социально-политический курс Китая, который включает в себя несколько стратегических концепций. Они должны быть выполнены китайским руководством до 2049 года. В рамках реализации этого курса существуют такие цели, как превращение Китая в богатое и сильное государство, энергичное развитие китайской нации, создание счастливой жизни для народа. Эти вопросы китайский лидер затрагивает в своих выступлениях:

«Тяжелый труд наполняет яркими красками нашу жизнь. Мао Цзэдун говорил: «Если у меня останется 200 лет, я обязательно проплыву 3000 ли (1500 км)». Миссия национального возрождения может быть достигнута только упорным трудом. Это правило жизни. Без изнурительного труда народа, а особенно молодого поколения, не будет ни настоящей, ни будущей эры китайского социализма, ни будущего, в котором мы осуществим национальное возрождение».
В настоящее время «китайскую мечту» часто сравнивают с «американской». Они во многом схожи, но есть и различия. Китайская мечта – это коллективная мечта населения, труд для всего государства и нации, а «американская мечта» базируется на индивидуализме, самое главное в ней – личный успех.
В целом анализируемый документ имеет многосторонний характер и содержит руководящие идеи, связанные не только с внутренней стратегией развития Китая, но и дающие представление о главных идейных основаниях внешней политики руководства КНР. Издание будет полезно всем интересующимся современным Китаем.

Виктория Суркова

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