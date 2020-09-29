Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября

12:43, 29 сентября 2020, ПАИ

В воскресенье, 4 октября, в церкви Святого Петра в Печорах пройдет концерт органной музыки «Слепой рыцарь», посвященный 150-летию со дня рождения композитора Луи Вьерна. Об этом сообщается в группе, информирующей о концертах, в соцсети «ВКонтакте».

В этот день в Печорах выступит органист из Москвы Михаил Каталиков.

В программе произведения Луи Вьерна, Сезара Франка и Шарля-Мари Видора.

Слушателей просят соблюдать меры безопасности, не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.

Церковь Святого Петра располагается в Печорах по адресу: улица Гагарина, 12а.