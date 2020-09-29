Концерт органной музыки состоится в Печорах 4 октября
В воскресенье, 4 октября, в церкви Святого Петра в Печорах пройдет концерт органной музыки «Слепой рыцарь», посвященный 150-летию со дня рождения композитора Луи Вьерна. Об этом сообщается в группе, информирующей о концертах, в соцсети «ВКонтакте».
В этот день в Печорах выступит органист из Москвы Михаил Каталиков.
В программе произведения Луи Вьерна, Сезара Франка и Шарля-Мари Видора.
Слушателей просят соблюдать меры безопасности, не забывать надевать защитные медицинские маски и соблюдать дистанцию.
Церковь Святого Петра располагается в Печорах по адресу: улица Гагарина, 12а.