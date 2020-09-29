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Общество

Вандалы разрисовали арт-объект «Я люблю Псков»

Фото: ПАИ.

Арт-объект «Я люблю Псков» напротив общежития ПсковГУ на улице Карла Маркса, 1 (верх Финского парка) разрисовали вандалы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В первый раз знак испортили в конце августа. Спустя месяц, после того как рисунки оттерли, вместо двух надписей появилось восемь новых.

Арт-объект установили на спуске к реке Пскове 3 июня. Идея по организации скульптуры пришла руководителям компании LAZERIT (лазерная резка листового металла). Именно они и решили воплотить ее в жизнь, сделав подарок Пскову. Изготовлением занимались непосредственно сотрудники компании.

Планировалось, что скульптура «Я люблю Псков» не просто станет украшением территории, но и будет излюбленным местом для фотографий псковичей и гостей города.

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