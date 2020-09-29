УГХ Пскова не будет восстанавливать разрисованный вандалами арт-объект

16:53, 29 сентября 2020, ПАИ

Разрисованный вандалами арт-объект «Я люблю Псков», установленный в верхней части Финского парка напротив общежития ПсковГУ на улице Карла Маркса, 1, Управление городского хозяйства Пскова восстанавливать не будет. Об этом рассказал начальник УГХ администрации Пскова Николай Баринов, пишет «АиФ-Псков».

Николай Баринов отметил, что пока не определили, кто будет ремонтировать арт-объект, поскольку на баланс УГХ он передан не был. Управление не имеет права заниматься его восстановлением, поскольку это будет нецелевое расходование средств, уточнил он.

Арт-объект установили на спуске к реке Пскове 3 июня. Идея по организации скульптуры пришла руководителям компании LAZERIT (лазерная резка листового металла). Именно они и решили воплотить ее в жизнь, сделав подарок Пскову. Изготовлением занимались непосредственно сотрудники компании.