Кинопремьеры недели: Том Харди натягивает маску Капоне, Руби Роуз — грабителей отеля

15:45, 30 сентября 2020, ПАИ

Каждую неделю кинообозреватель Псковского агентства информации Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также мониторит премьеры ведущих стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин и сериалов, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе в прокат выходят: «Лицо со шрамом» — байопик о легендарном мафиози Аль Капоне, устрашающий образ которого воплотил Том Харди; «Хандра» — абстрактная комедия о тройке друзей, покоряющих столицу; и «Малышка с характером», где Руби Роуз расправляется с грабителями отеля и Жаном Рено.

«Капоне. Лицо со шрамом»

Биографическая драма режиссера Джоша Транка, безуспешно перезапустившего в 2015 году «Фантастическую четверку». Впрочем, судя по мировым сборам (фильм катается с мая), его новую ленту о легендарном криминальном авторитете ждет та же глубокая темная яма.

Фильм, собственно, затрагивает определенный период времени из жизни Аль Капоне: он вернулся из тюрьмы в свой огромный особняк во Флориде, но спецслужбы, которые так и не нашли заработанные преступным путем горы денег, не останавливают слежку за мафиози. В ФБР намерены идти до конца, поэтому весь дом Капоне, разумеется, фарширован жучками, а в ближайших кустах затаились агенты.

Гангстер, маску которого в буквальном смысле натянул на себя Том Харди («Дюнкерк», «Веном»), абсолютно обезумел на закате своей преступной карьеры и, безусловно, стал крайне недоверчивым после тюремного срока. Вместе с Харди в «Лице со шрамом» снялись Линда Карделлини («Зеленая книга»), Мэтт Диллон («Дом, который построил Джек») и Кайл МакЛоклен («Твин Пикс»).

«Хандра»

Участвовавший в основном конкурсе карантинного «Кинотавра» этого года фильм Алексея Камынина рассказывает о трех друзьях, снимающих в Москве квартиру: Виталик (Данила Якушев) — диджей, ищет где-то утерянные деньги на оплату квартиры; Денис (Михаил Тройник) — барабанщик, приехавший покорять столицу; а Алексей (Кирилл Ковбас) — режиссер, хочет снять артхаус про маньяков, но выходят из этого только лишь комедии с кондиционерами. К нему во снах, кстати, является сам Андрей Тарковский.

В этой откровенно хулиганской комедии с явными саркастическими подмигиваниями всевозможным проблемам в современной России сыграли также Екатерина Агеева, Аня Чиповская, Тимофей Трибунцев, Иван Янковский и Александр Гордон.

Премьера «Хандры» прошла в ноябре прошлого года — фильм показали в конкурсной программе Таллинского кинофестиваля «Тёмные ночи».

«Малышка с характером»

Али (Руби Роуз) — крепкая девушка с короткой стрижкой, бывший боец спецназа, решает коренным образом поменять жизнь, сделать ее, например, более умиротворенной. Для этого она устраивается обычным швейцаром в городской отель, который удачно стал мишенью для головорезов-грабителей. Главарем ОПГ является некий Виктор (престарелый, но великолепный Жан Рено), и он намеревается не просто ограбить роскошную гостиницу, а найти там спрятанные картины известнейших художников мирового уровня. Али, конечно же, все это не нравится, и мало того, что она оказывается заперта в здании с кучей озлобленных мужчин, так еще и намеревается их всех размазать по стенам.

«Малышку» снял режиссер «Полуночного экспресса» Рюхэй Китамура, и это, разумеется, еще один нишевый боевик, активно отрабатывающий феминистскую повестку.