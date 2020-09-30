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Общество

В Минпромторге заявили о необходимости России переходить на сеть 6G

В Министерстве промышленности и торговли России обсуждают вопрос перехода на сеть 6G. Какие возможности предоставит следующее поколение мобильной связи и как скоро страна будет готова к переходу, рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак, пишет ТАСС.

В России только 20 % территории покрыто беспроводной связью. Остальная часть страны находится без связи. Василий Шпак отметил, что Россия уже готова к переходу и эволюционно вырастет до сети 6G.

В августе текущего года глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что Россия изучает возможности внедрения сетей связи шестого поколения. Однако для этого необходимо развивать сеть 5G — на это отечественные компании потратят от года до трех лет.

Предполагается, что связь шестого поколения придет на замену 5G. Производители пока что готовят различные прототипы оборудования, которое могло бы работать на таких сетях. Сеть 6G объединит промышленные и бытовые умные устройства, а также сделает реальностью сотовое интерактивное телевидение. Спутниковый интернет перенесет базовые станции в космос, что позволит навсегда избавиться от проводов.

На данный момент в России используется в основном эфирное и кабельное телевидение. Следующее поколение мобильной связи переведет всё это в мобильную связь.

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