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Общество

Из России запретят вывозить необработанную древесину

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса поручил ввести полный запрет на вывоз из страны необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о запрете экспорта «необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород».

Запрет должен быть введен с 1 января 2022 года.

Президент также указал на необходимость пересмотра подходов к работе таможни, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался «кругляк». Путин потребовал сделать всю цепочку от рубки леса до изготовления готовой продукции предельно прозрачной, чтобы не допустить лазеек для криминала.

 

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