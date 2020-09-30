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Общество

1 октября псковские пенсионеры смогут бесплатно посетить музеи

В Международный день пожилого человека, 1 октября, пенсионеры смогут бесплатно посетить объекты Псковского музея-заповедника, сообщается в соцсетях учреждения.

Более того, во Дворе Постникова для пенсионеров проведут бесплатные мини-экскурсии в 11:00, 12:00 и 13:00. Двор Постникова располагается в Пскове по адресу: улица Олега Кошевого, 2.

Узнать подробности можно по телефону 8 (8112) 29-22-60. Прочитать сведения об объектах Псковского музея-заповедника можно на сайте учреждения.

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