1 октября во второй половине дня тепло придет во все дома Пскова

16:27, 30 сентября 2020, ПАИ

Завтра, 1 октября, отопление включат во всех домах Пскова. Во второй половине дня теплом будут обеспечены 1 382 многоквартирных дома. Об этом заявил заместитель главы городской администрации Александр Коновалов на совещании у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Коновалов отчитался, что на первом этапе, 28 сентября, в городе подготовили и перевели газовое оборудование на зимний режим работы, с 29 сентября началась подача теплоносителей. Во всех социальных объектах уже включили отопление, 30 сентября теплоноситель поступил на Запсковье, на ближнее Завеличье и в Любятово.

«1 октября котельные предприятия выходят на полную загрузку, во второй половине дня будет тепло», – заверил Александр Коновалов.

«Управляющие организации проделывают большую работу. Очень много обращений за последние два дня поступило в адрес администрации города. В основном вопросы были связаны с непониманием жителей, когда подадут тепло. Замечания справедливые», – отметил он.

Михаил Ведерников был возмущен, что в некоторых районах до сих пор не приняли нормативные акты относительно начала отопительного сезона. Губернатор предупредил глав замерзающих районов о зеркальном отношении к их просьбам.