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Общество

Мониторинг детских площадок проведут в Пскове

Мониторинг и паспортизацию детских площадок проведут в Пскове. Фото: пресс-служба муниципалитета.

Во время депутатского часа, который состоялся сегодня, 30 сентября, глава Пскова Елена Полонская предложила провести мониторинг детских игровых площадок города и паспортизировать каждую из них с указанием даты ее установки и текущего состояния. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Парламентский час был посвящен вопросам о порядке демонтажа детских игровых площадок, возможности перенесения его сроков, а также условий эксплуатации таких площадок с истекшим сроком службы. Необходимость обсуждения этой темы возникла из-за многочисленных обращений жителей Пскова по поводу сноса детских площадок.

Как пояснил начальник городского УГХ Николай Баринов, несколько месяцев назад вступили в силу новые положения Технического регламента ЕЭС «О безопасности оборудования для детских игровых площадок», которые ужесточают требования к таким объектам. Так, теперь запрещено выпускать и продавать оборудование для детских площадок, не соответствующее данному техрегламенту.

Игровые элементы, произведенные до вступления в силу новых требований, разрешено эксплуатировать в течение указанного в документах нормативного срока, который в среднем составляет 7-8 лет. После этого срока оборудование необходимо демонтировать вне зависимости от его состояния. Поэтому городские службы уже начали демонтаж муниципальных детских площадок, срок эксплуатации которых истек, и дальнейшее использование которых представляет наибольшую опасность для жизни и здоровья детей.

В свою очередь, представитель прокуратуры города отметила, что надзорным ведомством было внесено представление в адрес исполнительной власти Пскова с требованием привести детские площадки муниципалитета в соответствие с действующими требованиями, и вопрос об их тотальном демонтаже не ставился.

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