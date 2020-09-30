Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

21:52, 30 сентября 2020, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре - декабре 2020 года граждан РФ на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля, пишет ТАСС.

Согласно тексту указа, в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года на военную службу призовут 128 тысяч человек. Правительству, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям глава государства поручил обеспечить выполнение мероприятий, связанных с этим призывом.

Также Владимир Путин постановил уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.