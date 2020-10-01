Актер Никита Логинов умер, вернувшись с фестиваля в Пскове

09:52, 01 октября 2020, ПАИ

Актер Никита Логинов умер, вернувшись с Пушкинского театрального фестиваля в Пскове, сообщает Gazeta.ru.

Актриса театра «Около дома Станиславского» Лилия Загорская рассказала, что артист скончался 27 сентября в своем кабинете, где отдыхал после того, как почувствовал себя плохо. «Мы вернулись из города Псков. Там был фестиваль. Играли спектакль «Магадан» [постановку играли 24 сентября. - ПАИ]. На другой день Никита Логинов пришел на работу. Ребята разгружали декорацию. Никита плохо себя почувствовал, болело сердце. Ему предложили отдохнуть», - уточнила Загорская.

Затем Логинову стало лучше, и он собрался поехать к мастеру, который занимается изготовлением декораций к новому спектаклю. В этот момент состояние актера резко ухудшилось.

«Он вернулся в свой кабинет, сказал, что полежит, и попросил вызвать скорую. Ребята — монтировщики и дежурный на вахте — вызвали скорую, зашли в кабинет, а Никита потерял сознание. Тут же приехали врачи, пытались помочь ему... Он умер», — добавила Загорская.

Причиной смерти врачи назвали оторвавшийся тромб. Прощание с Логиновым состоялось 30 сентября на основной сцене театра «Около дома Станиславского».

Широкому зрителю Никита Логинов известен по ролям в фильмах «ДМБ», «Антикиллер», в сериалах «Московская сага», «Кризис нежного возраста», «Между волком и собакой».