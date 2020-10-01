Росгвардия задержала укравшего продукты великолучанина

10:21, 01 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в краже продуктов из магазина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, подозреваемым стал 40-летний великолучанин.

Инцидент произошел 30 сентября в магазине на Октябрьском проспекте. Экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» пришло сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы немедленно отправились к месту происшествия и задержали подозреваемого.

В ведомстве отметили, что подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшей проверки.