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Общество

Росгвардия задержала укравшего продукты великолучанина

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в краже продуктов из магазина. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, подозреваемым стал 40-летний великолучанин.

Инцидент произошел 30 сентября в магазине на Октябрьском проспекте. Экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» пришло сообщение, что из охраняемого объекта поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы немедленно отправились к месту происшествия и задержали подозреваемого.

В ведомстве отметили, что подозреваемый передан сотрудникам полиции для дальнейшей проверки. 

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