Псковский букинист рассказал о том, за какими книгами приходят к нему покупатели

12:15, 01 октября 2020, ПАИ

Уже три года в Пскове на ул. Пушкина работает букинистический магазин «Закладка». Небольшое и уютное помещение, уставленное стеллажами, мало напоминает пыльные развалы со старыми книгами. А сориентироваться в представленной продукции помогают сотрудники и владелец магазина Алексей Оглоблев, который признается, что любовь к чтению у него с детства. Предприниматель рассказал Псковскому агентству информации о том, как любимое занятие переросло в бизнес-проект.

Закладка — это начало

- «Закладка» — слово многозначное. Есть закладки в книге (но мы сапожники без сапог — нет у нас закладок), а есть закладка в строительстве: закладка первого камня, закладка фундамента, начало, основание, - объясняет Алексей, почему именно такое название выбрал для своего букинистического магазина.

Но начиналось все задолго до открытия магазина на ул. Пушкина. Уроженец Архангельской области Алексей Оглоблев вместе с супругой Юлией переехал в Псков 11 лет назад, как он говорит, с котом и гитарой. Долгое время к книгам его работа отношения не имела — Алексей трудился в сфере общепита: барменом и официантом. А потом, по его словам, настал период, когда надоело работать на кого-то, захотелось быть самому себе хозяином.

Так появилась идея открытия книжного магазина. По словам Алексея, любой малый бизнес идет от своей потребности.

- Делаешь что-то для себя, и вдруг оказывается, что такая потребность, как у тебя, есть у многих людей. А я - книжник, - говорит о себе Алексей.

На открытие первого своего магазина супруги заработали сами: сняли помещение, сделали стеллажи и перевезли туда большую часть своей библиотеки. Но через год магазин сменил место дислокации, накопились долги и к тому же в семье появился ребенок.

- В тот же период у нас родился сын. Мы понимали, что не потянуть. Пришлось закрыться, - вспоминает Алексей.

Но через два года была предпринята новая попытка открыть свое дело:

- Мы подали заявку на получение субсидии на открытие бизнеса от биржи труда. Получили деньги. Но снова ошиблись с помещением. Магазин открыли в арендованном вагончике на улице Труда, где пришлось мерзнуть две зимы подряд. Поэтому в дальнейшем к выбору места для магазина мы подошли со всей ответственностью. И вот наконец нашли место, которое отвечает всем нашим пожеланиям и нравится покупателям.

В магазине очень широкий ассортимент книжной продукции. Есть подборки книг, все расставлено по полкам и подписано. Продукция магазина — это старые книги, которые

продают или даже дарят псковичи. Предприниматель их покупает у жителей целыми библиотеками.

- Если нужна конкретная книга — можно посмотреть в каталоге в нашей группе в «ВКонтакте». Все наши товары там размещены с фото и аннотациями. Это большой труд — мы этим занимаемся постоянно, каждый день. Выложили в день 30-40 книг, у нас купили примерно столько же - мы их удалили из базы данных. И новые вносим.

«Ой, тут книги!»

За три года сложился свой небольшой коллектив. Помимо Алексея и его жены, в магазине работают еще две девушки. Одна выходит по выходным, другая проходит стажировку, чтобы в дальнейшем выйти на постоянную работу. Предприниматель замечает, что это люди не случайные и им действительно нравится здесь работать.

Магазин посещают 15-20 человек в день. По словам предпринимателя, для обычных книжных магазинов это небольшой показатель. Но зато посетители редко сюда приходят «посмотреть». Чаще всего заглядывают за конкретной книгой, которую уже насмотрели в каталоге.

- Когда я открывал букинистический магазин, особенно первый, я думал, что будем делать магазин с недорогими книгами для того, чтобы люди имели возможность покупать и читать книги. На самом деле люди покупают книги не только для того, чтобы читать, - делится наблюдениями предприниматель. - Например, заходит человек и видит книгу, которая была у него в детстве. У него глаза горят, он улыбается. И конечно, покупает книгу, чтобы показать это своим детям или просто для настроения.

Есть покупатели, которые коллекционируют книги. Но иногда в магазин заглядывают и люди, которых книги вообще не интересуют. Обычно такие посетители со словами «Ой, тут книги!» выходят.

- Особенно расстраивает, если такую фразу произносят дети. Но это не говорит о том, что младшее поколение книг не читает. Это не так. Есть клиенты практически всех возрастов. Чуть больше от 30 до 40 лет, а так и молодые ребята ходят, и студентов очень много.

Планов на будущее у Алексея много: заниматься развитием магазина, помочь супруге открыть свой бизнес, кстати, не связанный с книжной продукцией, и даже самому написать книгу.

- Главное - быть хорошо настроенным. Тогда как-то все само по себе получается, - уверен он.

Контакты букинистического магазина «Закладка»:

Адрес: г. Псков, ул. Пушкина, 16 Телефон: 8 (960) 225-29-11 Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/club_zakladka

Подготовлено при поддержке АНО «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».