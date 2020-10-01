Псковская ГРЭС перешла на зимний режим работы

12:29, 01 октября 2020, ПАИ

1 октября Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» начала новый отопительный сезон, сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

Подача тепла в поселке Дедовичи обеспечена в полном объёме. В первую очередь к системе теплоснабжения подключены объекты социальной сферы. В межотопительный период в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону специалисты электростанции выполнили плановый ремонт теплофикационного оборудования и тепловой сети.

Произведено полное техническое диагностирование оборудования с заменой узлов и деталей, выработавших свой ресурс, выполнен ремонт запорной и регулирующей арматуры. На объектах системы теплоснабжения заменены изношенные участки трубопроводов, выполнен ремонт секционных задвижек, дренажей и воздушников по всей протяженности тепловых сетей, проведен осмотр теплосети на предмет износа тепловой изоляции.

«Работы по подготовке к новому отопительному сезону начались еще до окончания предыдущего, – отметил технический директор - главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев. – Наши специалисты выполнили все намеченные мероприятия для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения жителей поселка Дедовичи».