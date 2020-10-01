Стартовал прием заявок на псковский конкурс «Чернильница»

17:43, 01 октября 2020, ПАИ

Псковичей приглашают принять участие в ежегодном городском конкурсе молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Конкурс будет идти в несколько этапов: с 1 по 18 октября проходит приём заявок, потом для участников, прошедших предварительный отбор, состоится мастер-класс и в начале ноября – церемония объявления и награждения победителей. Кроме того, творческие работы участников будут опубликованы в традиционном одноимённом сборнике, а конкурсанты-поэты примут участие в записи аудиокниги.

Как отметили организаторы, конкурс проводится по трём основным номинациям: авторские стихотворения, чтецы и писатели. Тема этого года – «Литературная лихорадка».

Номинации авторских стихотворений: «Сознание своей болезни и готовность лечиться есть уже начало исцеления» — стихотворения, в основу которых легли раздумья о смысле жизни или о вечных человеческих ценностях. Философская лирика; «Кто жизни жаждет — будет жить!» — стихотворения на тему «Экспериментальная поэзия»; «Болезнь любви неизлечима!» — стихотворения на тему «Любовная лирика»; «Город, который забыл, как дышать» — стихотворения на тему «Городская лирика».

В остальных номинациях тематика произведений может быть любой, но предпочтительнее подбирать советующие, подчеркнули организаторы.

Принять участие в конкурсе могут учащиеся школ, студенты профессиональных училищ, студенты высших учебных заведений, работающая молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет. Подробнее с правилами и условиями можно ознакомиться в положении. Вся актуальная информация будет публиковаться в официальной встрече мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр при поддержке Псковского регионального отделения Союза писателей России.