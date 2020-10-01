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Общество

Школьная задачка поставила в тупик ученого-математика

Задача из школьной математики поставила в тупик академика. Об этом сообщает РИА Новости.

Мать школьника попросила у пользователей фейсбука помочь решить задачу по математике, однако, задание оказалось сложно выполнимым даже для взрослых.

По условиям задания, у девочки Карлы было три фишки по сто единиц, 17 штук по десять и 16 — по единице. От ученика требовалось ответить на два вопроса: можно ли составить два одинаковых трехзначных числа из имеющихся фишек и можно ли сделать это, использовав их все без остатка.

Пользователи заметили, что эта задача самая сложная из всех тех, что они решали когда-то в начальной школе. Один из комментаторов удивил, написав, что имеет степень по математике, но тоже не до конца понимает, чего от него требуют авторы учебника.

В итоге способ решения задачи мать и школьник все-таки нашли. В первом ответе необходимо сложить по одинаковому числу фишек каждого типа: например, 172 — одну за сто, семь за десять и две за единицу. Во втором же вопросе нужно сложить значение всех фишек и поделить получившееся число на два. Получилось число 243.

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