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Медведь накинулся на дрессировщика и его ребенка в Подмосковье

Медведь накинулся на дрессировщика и его 12-летнего сына в цирке-шапито в городе Реутове Московской области 1 октября, в результате чего пострадавшие были госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий рассказала ТАСС, что нападение произошло за кулисами после представления, когда дрессировщик вел медведя в клетку, и зверь был без намордника. Следователи выехали на место инцидента, где начали проверку по факту причинения вреда здоровью по неосторожности. В настоящее время уточняется характер травм и степень их тяжести.

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