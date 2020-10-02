Открытие новой областной инфекционной больницы ПАИ покажет в прямом эфире

10:00, 02 октября 2020, ПАИ

Торжественное открытие нового медцентра в Пскове, в корпусе которого располагается новая областная инфекционная больница, состоится в пятницу, 2 октября.

В открытии медцентра в Пскове примет участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Псковское агентство информации будет вести прямую трансляцию с торжественной церемонии, а затем, также в прямом эфире, покажет обход помещений нового медцентра.

Ранее сообщалось, что 2 октября Псковский медцентр новой инфекционной больницы получит лицензию на осуществление медицинской деятельности. С этого момента он будет готов принимать первых пациентов. Великолукский корпус, который начали строить несколько позже, получит лицензию на следующей неделе.

Два медицинских центра были построены в Пскове и Великих Луках в кратчайшие сроки специалистами Министерства обороны. Строительство стало возможным после обращения Михаила Ведерникова и псковских медиков к президенту Владимиру Путину, который одобрил проект. Кроме того, после приемки новых корпусов глава государства также поддержал просьбу губернатора о строительстве в Псковской области нового корпуса детской инфекционной больницы.