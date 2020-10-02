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Общество

Tele2 стал быстрее в Псковской области

Переход на самоизоляцию в пандемию коронавируса изменил цифровое поведение россиян, в том числе и псковичей. Как оператор связи справился с ситуацией, рассказал на встрече со СМИ директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Большой всплеск потребления мобильного интернета оказал существенную нагрузку на сеть. Эксперты ожидали этого в течение трех-пяти лет. Но из-за кризиса все случилось гораздо быстрее. Выручка, например, самых популярных сервисов по доставке еды увеличилась в этом году в три раза, а выручка традиционного продуктового ретейла снизилась на 25%. Люди стали больше заказывать в интернете, больше отдыхать, учиться и работать онлайн.

- Даже те, кто относился к интернет-покупкам предвзято, окунулись в онлайн. У нас также выросли онлайн-продажи SIM-карт на 35%, - рассказал Сергей Мартынов.

В результате такого спроса на услуги мобильного интернета нагрузка на сеть в Псковской области увеличилась на 18%, а в Пустошкинском, Куньинском, Псковском и Великолукском районах почти в два раза. Удвоился трафик и потребление сети в таких туристических местах региона, как Пушкинские Горы и Печоры.

Эта ситуация стала настоящим стресс-тестом для мобильных операторов связи, но компания Tele2 была готова к нагрузкам на сеть и смогла обеспечить клиентов надежным и быстрым интернетом.

Оператор провел технические работы по модернизации сети в Псковской области еще до кризиса: установил новые базовые станции, модернизировал сеть, что позволило увеличить покрытие и емкость сети, а значит, обеспечить хорошую скорость мобильного интернета пользователям даже при возросших нагрузках.

Требования к мобильному интернету растут постоянно, но во время пандемии они стали высоки как никогда. Интернет стал не только инструментом для досуга, но и рабочей необходимостью. Для удобства псковичей Tele2 не только строил базовые станции, но и добавил два новых диапазона связи: LTE-800, который позволяет расширить радиус действия сети и увеличить проникновение в дома и квартиры, и LTE-2600 с высокой проходимостью большого объема данных в самых трафиковых местах. Все улучшения качества связи и подробности развития сети можно отслеживать на сайте компании Tele2.

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