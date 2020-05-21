Лучшие фильмы о спорте, героях и пути к своей мечте

10:09, 02 октября 2020, ПАИ

Фильмы о спорте часто основаны на реальных событиях. Это не те истории, которые забываются на следующий день. Они наполнены глубоким смыслом, позволяют увидеть, как настоящие спортсмены добивались целей и шли к своей мечте. Онлайн-кинотеатр ivi подготовил для вас подборку лучших кинолент о спорте.

«Команда мечты». Герой фильма https://www.ivi.ru/watch/199164 Степан Вершинин – обычный спортивный комментатор на телевидении. Однажды он становится героем скандала, который полностью изменил его жизнь. Мужчина затевает драку со спортивным экспертом. За это его увольняют с любимой работы. Степан вынужден согласиться на более низкую должность. Благодаря ей он открывает для себя мир детского спорта. Комментатор выясняет, что в нем все серьезнее, чем в играх среди взрослых.

«Пабло Эскобар. Нарко-Атлетико»

В 70-е годы прошлого столетия Пабло Эскобар активно начинает продавать наркотики на улицах разных американских городов. Очень быстро под его контроль попадает почти 80% мирового оборота кокаина. Из-за правильно выбранной стратегии он быстро богатеет и становится одним из самых влиятельных бизнесменов. В те времена в Колумбии начинается волна футбола. Пабло вкладывает крупные суммы в этот вид спорта. Фильм https://www.ivi.ru/watch/423603 доступен к просмотру.

Ford против Ferrari

Автомеханик Кен Майлз прославился в качестве великолепного специалиста и человека с крутым нравом. Из-за несговорчивости и вспыльчивости ему с трудом дается общение с другими людьми. Устаревшая компания Ford бросает вызов на гонках Ferrari и приглашает специалиста для разработки одного из самых амбициозных проектов в истории автопрома. Перед Кеном становится задача создать автомобиль, который на гонках смог бы обогнать авто Энцо Феррари.

«Борьба с моей семьей»

Патрик решает покончить с преступной жизнью и пытается найти спасение в рестлинге. Спорт настолько затягивает его, что он уговаривает свою семью попробовать в нем свои силы. Вместе с женой Джулией он становится профессиональным борцом. Дочь вместе с братом приходят на отбор к известному тренеру, который делает ставки на младшую девочку. Она берет себе псевдоним Пейдж и отправляется на соревнования во Флориду.

«Один вдох»

Марина Гордеева – обычная сорокалетняя женщина, живущая в небольшом городке, каждый день отправляющаяся на нелюбимую работу. Неожиданно она открывает в себе талант к фридайвингу. Окружающие не понимают женщину. Марина начинает профессионально заниматься этим смертельно опасным видом спорта. Ей удается

сделать то, что другим никогда не удавалось. Ее страхи и детские травмы остаются далеко в прошлом, а впереди ждет интригующая и опасная морская бездна.