Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз мяса на миллион рублей

10:23, 02 октября 2020, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения мясной продукции на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Долосцы Себежского района пограничники остановили для проверки документов микроавтобус с прицепом под управлением 58-летнего иностранца. В ходе осмотра автомобиля в багажном отсеке было обнаружено более 1 700 килограммов мясных консервов.

В районе населенного пункта Залоги Невельского района пограничники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали два автомобиля УАЗ, которые следовали скрытно, для чего выбрали маршрут по объездным проселочным дорогам. В багажных отделениях транспорта обнаружено порядка 2,5 тонн свежего мяса говядины, перевозимой в антисанитарных условиях.

И в первом, и во втором случае отсутствовали товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз.

В общей сложности сотрудники Погрануправления ФСБ пресекли незаконный ввоз мясной продукции на сумму более миллиона рублей. Продукцию изъяли для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.