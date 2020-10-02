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Общество

Псковские пограничники пресекли незаконный ввоз мяса на миллион рублей

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения мясной продукции на территорию Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Долосцы Себежского района пограничники остановили для проверки документов микроавтобус с прицепом под управлением 58-летнего иностранца. В ходе осмотра автомобиля в багажном отсеке было обнаружено более 1 700 килограммов мясных консервов. 

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Залоги Невельского района пограничники совместно с сотрудниками Росгвардии задержали два автомобиля УАЗ, которые следовали скрытно, для чего выбрали маршрут по объездным проселочным дорогам. В багажных отделениях транспорта обнаружено порядка 2,5 тонн свежего мяса говядины, перевозимой в антисанитарных условиях.

И в первом, и во втором случае отсутствовали товарно-сопроводительные накладные и ветеринарные сертификаты на груз.

В общей сложности сотрудники Погрануправления ФСБ пресекли незаконный ввоз мясной продукции на сумму более миллиона рублей. Продукцию изъяли для проведения проверочных мероприятий и принятия соответствующего правового решения.

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