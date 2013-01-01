Вернуться на главную страницу Фото 1 из 15 Открытие новой инфекционной больницы в Пскове

Фото: Андрей Степанов



2 октября состоялось торжественное открытие Псковской областной инфекционной больницы. Новое лечебное учреждение открыл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Корпуса в Пскове и Великих Луках полностью оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это современные компьютерные томографы, аппараты ЭКМО, аппараты гемодиализа, ИВЛ, УЗИ, рентген и суперсовременное эндоскопическое оборудование. В великолукском корпусе будет еще своя ПЦР-лаборатория, которая позволит проводить лабораторные исследования в том числе на коронавирус.