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Общество

«Экопром» не мог вывезти мусор из деревни Родина из-за припаркованных автомобилей

Фото: пресс-служба «Экопрома».

Из-за припаркованных автомобилей чуть не сорвался график вывоза мусора из деревни Родина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома».

В адрес регионального оператора регулярно поступает информация от водителей мусоровозов о затруднениях при вывозе отходов по тому или иному адресу. Причиной являются припаркованные возле контейнерной площадки автомобили. Сотрудники мусоровывозящих компаний либо ждут владельцев автомобилей, либо возвращаются на один и тот же адрес несколько раз. Все это, как отметили в пресс-службе, может привести к срыву графика вывоза ТКО.

Утром 2 октября сотрудникам «Мехуборки» пришлось долго простоять возле контейнерной площадки в Псковском районе в деревне Родина на улице Школьной, 1/ Набережной, 8. Вывоз ТКО удалось осуществить только после того, как пришел владелец машины и убрал ее от контейнерной площадки.

Жителей Псковской области призывают не закрывать доступ к контейнерным площадкам.

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