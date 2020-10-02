«Кванториум» в Великих Луках начал работать в дистанционном формате

19:14, 02 октября 2020, ПАИ

​

Великолукский «Кванториум» начал работать в дистанционном формате до официального открытия технопарка. Об этом сообщает ГТРК «Псков». Образовательный центр расположился в восьмиэтажном здании Северного микрорайона. Сейчас там ремонтируют помещения, закупают высокотехнологичное оборудование.

«Кванториум» познакомит великолукских школьников с инженерными профессиями. Занятия будут проходить бесплатно в учебных лабораториях – квантах.

Наставниками уже прошли обучение и готовы преподавать по шести направлениям: пром-дизайн квантум, био- и энерджиквантум, хайтек, робо- и IT-квантум. Последние два направления пользуются особой популярностью среди детей.

«Будем учить делать какие-то приложения интересные компьютерные, мобильные приложения, изобретать какие-то электронные устройства, которые будут взаимодействовать с компьютером либо с мобильным телефоном. Вот, в принципе, основные направления IT», - рассказал наставник IT-квантума Алексей Караневский .