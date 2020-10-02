Банк России и ПсковГУ повысят уровень финансовой грамотности населения региона

19:45, 02 октября 2020, ПАИ

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Соглашение о сотрудничестве заключили отделение по Псковской области Северо-Западного Главного управления Центрального банка РФ и Псковский государственный университет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета, подписи под документом поставили ректор ПсковГУ Наталья Ильина и управляющий отделением банка в Пскове Сергей Савин.

Совместная работа будет проводиться по нескольким направлениям: повышение финансовой грамотности различных групп населения, а также финансовое просвещение представителей малого и среднего бизнеса с учетом Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ, содействие в обеспечении занятости студентов ПсковГУ и предоставление мест для прохождения учебной, производственной, преддипломной практики обучающихся.

«Рада, что многолетнее сотрудничество между университетом и Банком России подтверждено документально. Уверена, нас ждут новые совместные проекты, которые откроют новые перспективы не только для наших студентов Института права, экономики и управления, но и для широкой общественности», - отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.



ПсковГУ тесно взаимодействует с отделением Центрального Банка РФ в Пскове. Сотрудники банка проводят открытые лекции на площадке вуза, участвуют в мероприятиях университета.

В 2019 году сотрудники банка провели более 60 лекций по финансовой грамотности для самой широкой аудитории – студентов и учащихся, для детей дошкольного возраста, трудовых коллективов и пенсионеров, для военнослужащих.

«Кроме реализации проекта по развитию финансовой грамотности, мы рассчитываем на поддержку со стороны Псковского государственного университета в части продвижения волонтерского движения. Это очень важное и эффективное направление в области финансового просвещения населения региона. Для студентов-волонтеров есть возможность поближе познакомиться с деятельностью банковских организаций и повысить собственный уровень знаний в этой сфере», рассказал управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного Главного управления Центрального банка РФ Сергей Савин.