0
21:19
#Опросник ПАИ: Помните ли вы свою первую учительницу
19:14
«Кванториум» в Великих Луках начал работать в дистанционном формате
18:43
Пассажиропоток псковского аэропорта за 9 месяцев 2020 года составил более 31 тысячи человек
18:27
В «Моглино» появился новый резидент
18:25
Фармацевтическая компания намерена построить завод в «Моглино»
16:46
#Опросник ПАИ: Почему вы слушаете «7 Небо»
16:14
День скобаря в Пскове попал в топ осенних фестивалей
Еще новости
Общество

Банк России и ПсковГУ повысят уровень финансовой грамотности населения региона

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Соглашение о сотрудничестве заключили отделение по Псковской области Северо-Западного Главного управления Центрального банка РФ и Псковский государственный университет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе университета, подписи под документом поставили ректор ПсковГУ Наталья Ильина и управляющий отделением банка в Пскове Сергей Савин.

Совместная работа будет проводиться по нескольким направлениям: повышение финансовой грамотности различных групп населения, а также финансовое просвещение представителей малого и среднего бизнеса с учетом Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ, содействие в обеспечении занятости студентов ПсковГУ и предоставление мест для прохождения учебной, производственной, преддипломной практики обучающихся.

«Рада, что многолетнее сотрудничество между университетом и Банком России подтверждено документально. Уверена, нас ждут новые совместные проекты, которые откроют новые перспективы не только для наших студентов Института права, экономики и управления, но и для широкой общественности», - отметила ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

ПсковГУ тесно взаимодействует с отделением Центрального Банка РФ в Пскове. Сотрудники банка проводят открытые лекции на площадке вуза, участвуют в мероприятиях университета.

В 2019 году сотрудники банка провели более 60 лекций по финансовой грамотности для самой широкой аудитории – студентов и учащихся, для детей дошкольного возраста, трудовых коллективов и пенсионеров, для военнослужащих.

«Кроме реализации проекта по развитию финансовой грамотности, мы рассчитываем на поддержку со стороны Псковского государственного университета в части продвижения волонтерского движения. Это очень важное и эффективное направление в области финансового просвещения населения региона. Для студентов-волонтеров есть возможность поближе познакомиться с деятельностью банковских организаций и повысить собственный уровень знаний в этой сфере», рассказал управляющий Отделением по Псковской области Северо-Западного Главного управления Центрального банка РФ Сергей Савин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

#Опросник ПАИ: Помните ли вы свою первую учительницу
02 октября 2020
#Опросник ПАИ: Помните ли вы свою первую учительницу
«Кванториум» в Великих Луках начал работать в дистанционном формате
02 октября 2020
«Кванториум» в Великих Луках начал работать в дистанционном формате
Пассажиропоток псковского аэропорта за 9 месяцев 2020 года составил более 31 тысячи человек
02 октября 2020
Пассажиропоток псковского аэропорта за 9 месяцев 2020 года составил более 31 тысячи человек
В «Моглино» появился новый резидент
02 октября 2020
В «Моглино» появился новый резидент
Фармацевтическая компания намерена построить завод в «Моглино»
02 октября 2020
Фармацевтическая компания намерена построить завод в «Моглино»
#Опросник ПАИ: Почему вы слушаете «7 Небо»
02 октября 2020
#Опросник ПАИ: Почему вы слушаете «7 Небо»
День скобаря в Пскове попал в топ осенних фестивалей
02 октября 2020
День скобаря в Пскове попал в топ осенних фестивалей
Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 октября
02 октября 2020
Дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Псковской области 3 октября

Идет загрузка...