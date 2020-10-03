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Общество

Почти 26 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на 3 октября в мире зарегистрировано 34 917 705 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведется статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 1 034 515 человек. Количество выздоровевших – 25 956 687.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 7 557 222. В этой стране от коронавируса умерло 213 590 человек, выздоровело – 4 777 654.

Россия по абсолютному количеству зараженных находится на четвертом месте. Здесь коронавирусом заболело 1 204 502 человека, 975 859 – выздоровело, 21 251 – умерло. В Псковской области выявлено 5 611 случаев заражения коронавирусом, 4 093 человека выздоровело, 66 – умерло.

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