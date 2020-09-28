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Политика

Международная панорама. События месяца глазами экспертов. Сентябрь 2020

Фото пресс-службы Кремля.

В сентябрьской информационной повестке Псковской области оказались сразу два президента — российский и белорусский. Пожалуй, редкий глава субъекта РФ может похвастаться тем, что менее чем за две недели общался с двумя лидерами государств и оба раза — извлек пользу для региона. Михаил Ведерников — может.


По итогам каждого месяца редакция Псковского агентства информации формирует список из наиболее заметных общественно значимых событий, произошедших в Псковской области. В составлении рейтинга, по приглашению редакции, принимают участие эксперты - представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.


Наши эксперты (все данные опроса находятся в распоряжении редакции и являются собственностью ПАИ) оценивают значимость каждого события по 10-балльной шкале. По итогам выставленных оценок выводится средний балл, на их основе формируется рейтинг «Топ-10 событий месяца».

Топ-5

 

Фото ПАИ.



5 место. Муниципальные выборы, завершившиеся 13 сентября

О важности завершившейся в сентябре муниципальной кампании сказано уже немало. «Единая Россия» подтвердила статус главной политической силы в регионе. Остальные парламентские партии выступили куда менее успешно, если не сказать провально. Так называемые молодые партии, которые заявляли на этих выборах несколько кандидатов, запомнить и вовсе никто не успел.


В общем, политическое пространство Псковской области видимых изменений не претерпело. Однако, отмечают наши эксперты, важны не столько результаты кампании, сколько те выводы, которые сделают политические игроки в преддверии уже начавшегося цикла больших региональных и федеральных выборов. Коронавирусная реальность такова, что все прелести экономических последствий мы почувствуем только в 2021 году. Году, когда предстоят выборы депутатов Госдумы, Псковского областного Собрания. И тут политическая фортуна, пока ублажаемая бюджетными вливаниями и усилиями политтехнологов, может отвернуться от одних и повернуться к другим.
Так что победителям сентября-2020 почивать на лаврах некогда, так же, как и проигравшим не стоит «жевать сопли».

4 место. Принят закон об уменьшении до 26 численности депутатского корпуса Псковского областного Собрания

На сентябрьской сессии Псковского областного Собрания после недолгих дебатов было принято решение об изменениях в Уставе области. Поправки уменьшили число депутатов регионального парламента с нынешних 44 до 26 в последующих созывах.


Во время обсуждения в пользу решения звучали доводы о том, что нынешняя нарезка округов крайне неудобна, что число избирателей в регионе стало меньше, а значит, и представителей избирателей в Собрании должно быть меньше, что это, в конце концов, экономия бюджетных средств.

Эксперты ПАИ, принимавшие участие в формировании рейтинга, отметили, что из всех доводов только первый действительно убедителен. Что касается остальных, то к каждому найдутся весомые контраргументы. Например, отмечали некоторые, качество работы регионального парламента может быть улучшено за счет увеличения числа депутатов на штатной основе, а также за счет расширения аппарата Собрания. До выборов в областное Собрание, конечно, вряд ли кто-то пойдет на это, но вот после… И какая же тогда экономия?


На самом деле, есть еще один важный аргумент в пользу сокращения числа депутатов. Конкуренция на округах усилится, на один мандат будет претендовать действительно несколько сильных кандидатов, и, в итоге, в областном Собрании наконец исчезнут депутаты-молчуны. А такие есть практически в каждой фракции.


В общем, событие действительно будет иметь далеко идущие последствия, и все сейчас просчитать едва ли возможно.


Фото ПАИ.


3 место. Визит псковской делегации в Белоруссию, встреча с Александром Лукашенко, договоренность о создании авиамаршрута Псков — Минск

Визит большой псковской делегации во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в Минск стал, по большому счету, частью большой международной политики. Сразу несколько руководителей субъектов РФ посетили Беларусь после нормализации отношений между Россией и Белоруссией — Ведерников был одним из первых.


Однако визит был организован не только для демонстрации хороших отношений между нашими странами - так совпало. На самом деле поездка готовилась давно. Это становится очевидным, если взглянуть на широту повестки, которая обсуждалась в Витебске, а затем в Минске. Образование, медицина, транспорт. Последняя тема и вовсе уже конек Михаила Ведерникова, отмечают эксперты.


Встреча псковского губернатора с Александром Лукашенко продемонстрировала высокий статус рабочего визита. Одна из обсуждаемых на ней тем — работа над открытием авиарейса Псков — Минск — явно благодарная. Две трети наших экспертов именно ее указали как одну из наиболее значимых по итогам поездки в Белоруссию.
С нетерпением ждем реализации.

Фото ПАИ.



2 место. Приемка новых медцентров в Пскове и Великих Луках с участием президента России Владимира Путина

Настоящее чудо — так несколько пафосно назвал Михаил Ведерников появление в регионе двух современных многофункциональных медцентров, которые стали ядром инфекционной службы Псковской области.
Чудо? Да. 300 современных коек, новейшее оборудование за два месяца - когда такое мы видели последний раз?


Никогда. Строительство детской областной больницы двадцать лет назад, а потом медленное ее заполнение оборудованием, новый корпус больницы в Стругах Красных, построенный чуть менее десяти лет назад, - вот, пожалуй, и все самые крупные медстройки в Псковской области.


Надо видеть горящие глаза медиков, которые теперь будут работать в новых центрах, чтобы понять: да, это все-таки чудо.


В появлении медцентров в Псковской области есть и политическая составляющая: федеральные власти, Владимир Путин положительно оценили усилия Ведерникова на посту губернатора. «Кому-то может не нравиться его технократичность и, возможно, излишняя жесткость с подчиненными, из которых жилы тянут. Но мы видим результаты такого подхода — вот они. Их невозможно игнорировать», - отметил один из наших экспертов, имеющий отношение к сфере здравоохранения.

1 место. Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Михаила Ведерникова о строительстве детской инфекционной больницы

Во время видеоконференции с Владимиром Путиным на приемке новых медцентров в Пскове и Великих Луках Михаил Ведерников озвучил просьбу о строительстве детской инфекционки. Глава государства спросил мнение вице-премьера Татьяны Голиковой, которая просьбу Ведерникова поддержала, назвав регион в числе передовиков по борьбе с ковидом. Путин просьбу одобрил. В итоге до конца года в Пскове появится еще одно современное лечебное учреждение.


«Если губернатор сможет каждые три месяца запускать в области новые инфраструктурные проекты, ну, я не знаю, пожалуй, вот это будет чудо. Но пока у него получается», - заявил эксперт, представитель одной из оппозиционных парламентских партий.


До конца года еще три месяца. Есть время для старта хотя бы еще одного проекта. Делаем ставки?

 

Топ-10

Место

Событие

Средний балл по итогам экспертных оценок

1

Владимир Путин поддержал просьбу губернатора Михаила Ведерникова о строительстве детской инфекционной больницы

9,1

2

Приемка новых медцентров в Пскове и Великих Луках с участием президента России Владимира Путина

9

3

Визит псковской делегации в Белоруссию, встреча с Александром Лукашенко, договоренность о создании авиамаршрута Псков - Минск

8,7

4

Принят закон об уменьшении численности депутатского корпуса Псковского областного Собрания до 26

8,4

5

Муниципальные выборы, завершившиеся 13 сентября

8

6

Активная кампания по вакцинации жителей региона от гриппа

6

7

Первая партия новых автобусов поступила в Псковскую область, контракты на поставку низкопольных автобусов

5,7

8

В Великих Луках для учащихся открылся отремонтированный по нацпроекту корпус школы №6

5,6

9

Визит министра МЧС России Евгения Зиничева в Псковскую область

5,5

10

Открытие модельных библиотек в районах области

5


 

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