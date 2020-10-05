С Международным днем врача поздравили псковских медиков профсоюзы Псковской области

12:50, 05 октября 2020, ПАИ

Профессию врача можно смело назвать героической, и особенно ярко это выражается сейчас, во время пандемии коронавируса, когда врачи, не жалея своих сил, здоровья, а порой и жизни, работают на благо всех граждан, говорится в сообщении пресс-службы облсовпрофа.

В профессиональный праздник лидер профсоюзного движения Игорь Иванов пожелал врачам стойкости, здоровья, успехов и благополучия в семье.

«Ведь в семье врача работает не только он, на алтарь здоровья свои силы и терпение приносят и его близкие, его семья. Мы всегда ценили и будем ценить ваш самоотверженный труд! В наших санаториях работает много врачей, и они также оберегают жизнь и здоровье наших сограждан. От имени профсоюзов Псковской области поздравляю всех врачей с Международным днем врача», – подчеркнул председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.

Международный день врача, инициаторами которого являются Всемирная организация здравоохранения и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ», ежегодно отмечается в первый понедельник октября. Этот праздник считается днем солидарности и активных действий врачей всех стран.