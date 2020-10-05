Пожар на улице Юбилейной в Пскове потушили сотрудники МЧС

21:13, 05 октября 2020, ПАИ

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В Пскове на улице Юбилейной возле шиномонтажной мастерской вечером 5 октября сгорел гараж. Как стало известно Псковскому агентству информации, пострадавших в пожаре нет.

Соседний гараж также оказался под угрозой возгорания. Пожарную службу вызвали очевидцы. Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали огонь. Соседняя постройка и находившийся в ней автомобиль не пострадали.

Во время осмотра имущества выяснилось, что дверь находившегося поблизости гаража оказалась вскрыта.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и бригада скорой помощи. На данный момент полиция выясняет, кому принадлежит сгоревший гараж, и другие обстоятельства произошедшего.