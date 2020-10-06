Сбежавшего в Псков убийцу гендиректора ремонтно-строительного управления МВД судят в Москве

17:02, 06 октября 2020, ПАИ

Сбежавшего в Псков убийцу гендиректора ремонтно-строительного управления МВД судят в Москве, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Московский городской суд рассмотрит дело гражданина Украины Юрия Гуйвы, обвиняемого в разбойном нападении и убийстве генерального директора ФГУП «Ремонтно-строительное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации» Николая Волкова, хищении его имущества, а также незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, используемых с целью убийства.

По данным следствия, в начале 2017 года гражданин по фамилии Филиппов создал организованную группу для убийства Николая Волкова. В нее за денежное вознаграждение вошли граждане Богданов, гражданин Латвийской Республики Архиповс и граждане Украины Марчук и Гуйва.

«27 марта 2017 года Архиповс на автомобиле доставил Марчука и Гуйву в Москву к дому Волкова. Дождавшись приезда, они совершили нападение на жертву, в ходе которого Гуйва нанес удары, а Марчук из огнестрельного оружия произвел выстрелы в грудь потерпевшему. Затем нападавшие, похитив портфель потерпевшего, скрылись. После убийства Волкова нападавшие на том же автомобиле под управлением Архиповса покинули Москву. По пути следования они по указанию Филиппова уничтожили портфель потерпевшего с находящимся в нем документами и бросили автомобиль в Красногорске Московской области, а на другом автомобиле добрались до Пскова», - уточнили в ведомстве.

Гуйву объявили в международный розыск, 23 июля 2018 года его задержали в Польше. Через суд злоумышленника экстрадировали на территорию России. Дело Гуйвы с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

«Уголовное дело в отношении Филиппова и Архиповса в настоящее время также рассматривается в суде. Ранее приговором суда еще одному участнику преступной группы Богданову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. По уголовному делу в отношении Марчука, объявленного в международный розыск, следствие продолжается», - заключили в СК России.