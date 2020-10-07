Врач: Лечить простуду народными способами опасно

07:52, 07 октября 2020, ПАИ

Большая часть народных способов и средств для лечения простуды или укрепления иммунитета бесполезна, а некоторые даже опасны, рассказала член Союза педиатров России, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова. Об этом пишет РИА Новости.

Ингаляция над вареной картошкой не вылечит простуду, зато может привести к ожогу слизистых. К тому же оставлять детей наедине с горячей кастрюлей рискованно.

Парение ног в тазу с горячей водой не поможет справиться с гриппом и ОРВИ, однако такие ванночки можно использовать для снятия стресса, особенно если добавить в воду ароматические масла.

Витамин С — как во фруктах, так и в виде БАД — никак не влияет на восприимчивость организма к инфекции. «Чесночный амулет» же может сработать только в качестве отпугивания окружающих, которые будут соблюдать социальную дистанцию.

«Если хотите защититься от гриппа, то просто мойте руки с мылом, не трогайте лицо грязными руками и по возможности избегайте мест с большим скоплением людей», — добавила Добрецова.