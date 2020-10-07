У «Почты России» появился голосовой помощник

12:01, 07 октября 2020, ПАИ

Голосового помощника внедрила «Почта России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Для обработки запросов клиентов горячей линии «Почта России» запустила собственного голосового ассистента на базе технологии Yandex SpeechKit, входящей в экосистему сервисов облачной платформы Яндекса.

Внедрение голосового помощника позволило увеличить производительность работы горячей линии по вопросам оказания услуг почтовой связи. Таким образом удалось снять нагрузку с операторов контактного центра.

30% обращений обрабатываются в автоматическом режиме. Голосовой помощник находит необходимую информацию в базах данных, время диалога сократилось в два раза: в среднем с трех минут при общении с оператором до полутора минут – с голосовым помощником.

Голосовой ассистент уже обслуживает запросы клиентов по девяти тематикам. Он успешно помогает в поиске интересующего почтового отделения на всей территории России, отвечает на вопросы о режиме работы отделений, о статусах посылок и писем. Также с его помощью можно узнать, как быстро отправить посылку или как получить свое отправление на дом. При этом голосовой ассистент активно обучается новым навыкам.

«Диалог нашего голосового ассистента приближен к человеческому общению, мы проводим еженедельное обновление версии его искусственного интеллекта. С Yandex SpeechKit «Почта России» вышла на новый уровень по качеству обслуживания в контакт-центре, став быстрее и удобнее для наших клиентов», - отмечает заместитель генерального директора АО «Почта России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.