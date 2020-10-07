Итоги конкурса на лучшую издательскую продукцию подвели в Псковской области

22:48, 07 октября 2020, ПАИ

В Псковской области объявлены лауреаты XXIV областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга - 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке. В этом году на конкурс поступило более 25 заявок от типографий, издательств и авторов региона.

Лауреатом в номинации «Книга года» стала книга «Солдаты Победы: Псковичи – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг: Т.5.». Диплом получил главный редактор Николай Никитенко.

В номинации «Человек книги» лауреатом стал литературный критик, литературовед, прозаик, член Союза писателей России, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, лауреат государственной премии Валентин Курбатов.

В номинации «Лучшее издание по истории края» лауреатом стала книга Владимира Александровича Потресова «Главный символ Пскова: история монумента в память Ледового побоища на горе Соколиха в воспоминаниях, документах, письмах, фотографиях и рисунках».

В этом году жюри областного конкурса «Псковская книга» учредило дополнительные номинации. Специальный диплом за серию книг получил коллектив ГБУК «Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», за популяризацию истории края в изданиях посредством малых форм за комплект открыток «Пыталово между двумя войнами» - краевед, преподаватель, старший научный сотрудник краеведческого музея «Дружбы народов» г. Пыталово, член Союза краеведов России Николай Цветков, за популяризацию исторических знаний об истории края - Тамара Шулакова, кандидат искусствоведения, за книгу «Храмы Пскова. Проблема сохранения великой традиции древнего зодчества», за популяризацию исторических знаний об истории края - профессор Псковского государственного университета Анатолий Филимонов за издание книги «История края – строкой «Псковской правды» (1945-1956 гг)», за книгу «Нина Хованская: биографическая повесть» - писатель Геннадий Синицкий, за военно-исторический труд «Псковский десант в моей жизни» - ветеран 76-й дивизии, полковник в отставке Павел Гуща, писательница Дарья Тимошенко, кандидат филологических наук Вячеслав Козмин, за издание книг по сохранению нематериального культурного наследия «Легенды Псковской области» - доктор филологических наук, профессор кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Псковского государственного университета Любовь Юрчук и аспирант Высшей школы экономики Илья Козаков, за издание книг по истории города Пскова «Ганза Нового времени на страницах местной периодической печати: библиографический указатель» и путеводитель «Парки, сады и скверы Пскова: прогулки по городу» - Централизованная библиотечная система города Пскова. Специальный диплом вручили и руководителю по региональному развитию издательства «Вольный странник» Яннису Иорданову.

Областной конкурс на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга» прошел уже в 24-й раз. Псковская область была первой, кто организовал подобный конкурс. Номинации конкурса с разных сторон показывают псковскую книгу, раскрывают творческий потенциал псковских авторов, писателей, поэтов, а также полиграфическое мастерство псковских издательств.

Организаторами конкурса выступают ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке Комитета по культуре Псковской области и Псковского регионального отделения Союза писателей России.