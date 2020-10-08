Названы победители финала чемпионата России ралли «Псков 2020»
Стали известны победители финала чемпионата России ралли «Псков 2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщил организатор мероприятия Игорь Федотов.
Заключительный этап главной раллийной серии страны в Псковской области прошёл 3 и 4 октября. В абсолютном зачете финального этапа чемпионата России по ралли «Псков-2020» победил экипаж в составе Василия Грязина (Москва) и Ярослава Федорова (Челябинск) на автомобиле «SKODA Fabia Р5».
На втором месте оказался экипаж из Санкт-Петербурга в составе Дмитрия Воронова и Виктора Позерна на автомобиле «LADA ProtoG». Третье место занял экипаж в составе Михаила Буланцева (Москва) и Михаила Гендельмана на автомобиле «SUZUKISwift».
В командном зачёте победила Pargolovo Cross Rally Team, Парголово, Санкт-Петербург.
Всего в этом зачете стартовал 31 участник, финишировали - 25.
В зачёте «Наша классика» стартовало 10 машин, а финишировало 5. Первыми к финишу пришли Владимир Степанов и Елизавета Савко (СПб, ВАЗ-21053), на втором месте - Евгений Макаревич и Михаил Афонькин (СПб, ВАЗ-2105), на третьем – (СПб, ВАЗ-2105).
В зачете «N4» первое место у Алексея Петрова и Андрея Верещагина, (Ярославль, MITSUBISHI Lancer EVO-VIII), второе – у Артёма Вострякова и Евгения Голубева (Екатеринбург, MITSUBISHI Lancer EVO-VIII), третье – у Евгения Поронькина и Дмитрия Чумака (Москва и Королёв, МО, SUBARU Impreza).
В зачёте «R 2» первым финишировали Александр Зайцев (Лодейное Поле, Лен.О) и Евгений Сапунов (СПб, LADA Granta). На втором месте - Вячеслав Никонов и Алексей Крылов (СПб, LADAGranta), на третьем - Вадим Мещеряков (Екатеринбург) и Алексей Игнатов (Челябинск PEUGEOT 208 R2).
В зачёте «R3» на первом месте Михаил Миронов и Максим Романцев (СПб, FORDFiesta). На втором – Максим Назаров (Ростов-на-Дону) и Михаил Гирник (Гуково, Рост. О, FORD Fiesta), На третьем - Андрей Олейников, Люберцы, МО, Николай Борисёнок, МСК, RENAULT Clio.
Владимир Степанов и Елизавета Савко (СПб, ВАЗ-21053), на втором месте - Евгений Макаревич и Михаил Афонькин (СПб, ВАЗ-2105), на третьем – Андрей Олейников (Люберцы, МО) и Николай Борисёнок (МСК, RENAULT Clio).
«Гонка очень интересная. Быстрые дороги…Иногда даже слишком быстрые. Здесь нужно не только иметь хороший навык владения автомобилем, но и не бояться ехать на максимальной скорости», - отметил победитель ралли Василий Грязин.