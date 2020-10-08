Названы победители финала чемпионата России ралли «Псков 2020»

20:55, 08 октября 2020, ПАИ

Стали известны победители финала чемпионата России ралли «Псков 2020». Об этом Псковскому агентству информации сообщил организатор мероприятия Игорь Федотов.

Заключительный этап главной раллийной серии страны в Псковской области прошёл 3 и 4 октября. В абсолютном зачете финального этапа чемпионата России по ралли «Псков-2020» победил экипаж в составе Василия Грязина (Москва) и Ярослава Федорова (Челябинск) на автомобиле «SKODA Fabia Р5».

На втором месте оказался экипаж из Санкт-Петербурга в составе Дмитрия Воронова и Виктора Позерна на автомобиле «LADA ProtoG». Третье место занял экипаж в составе Михаила Буланцева (Москва) и Михаила Гендельмана на автомобиле «SUZUKISwift».

В командном зачёте победила Pargolovo Cross Rally Team, Парголово, Санкт-Петербург.

Всего в этом зачете стартовал 31 участник, финишировали - 25.

В зачёте «Наша классика» стартовало 10 машин, а финишировало 5. Первыми к финишу пришли Владимир Степанов и Елизавета Савко (СПб, ВАЗ-21053), на втором месте - Евгений Макаревич и Михаил Афонькин (СПб, ВАЗ-2105), на третьем – (СПб, ВАЗ-2105).

В зачете «N4» первое место у Алексея Петрова и Андрея Верещагина, (Ярославль, MITSUBISHI Lancer EVO-VIII), второе – у Артёма Вострякова и Евгения Голубева (Екатеринбург, MITSUBISHI Lancer EVO-VIII), третье – у Евгения Поронькина и Дмитрия Чумака (Москва и Королёв, МО, SUBARU Impreza).

В зачёте «R 2» первым финишировали Александр Зайцев (Лодейное Поле, Лен.О) и Евгений Сапунов (СПб, LADA Granta). На втором месте - Вячеслав Никонов и Алексей Крылов (СПб, LADAGranta), на третьем - Вадим Мещеряков (Екатеринбург) и Алексей Игнатов (Челябинск PEUGEOT 208 R2).

В зачёте «R3» на первом месте Михаил Миронов и Максим Романцев (СПб, FORDFiesta). На втором – Максим Назаров (Ростов-на-Дону) и Михаил Гирник (Гуково, Рост. О, FORD Fiesta), На третьем - Андрей Олейников, Люберцы, МО, Николай Борисёнок, МСК, RENAULT Clio.

Владимир Степанов и Елизавета Савко (СПб, ВАЗ-21053), на втором месте - Евгений Макаревич и Михаил Афонькин (СПб, ВАЗ-2105), на третьем – Андрей Олейников (Люберцы, МО) и Николай Борисёнок (МСК, RENAULT Clio).

«Гонка очень интересная. Быстрые дороги…Иногда даже слишком быстрые. Здесь нужно не только иметь хороший навык владения автомобилем, но и не бояться ехать на максимальной скорости», - отметил победитель ралли Василий Грязин.