Извращенец проник в туалет Псковского колледжа искусств

14:28, 08 октября 2020, ПАИ

Извращенец проник в туалет Псковского областного колледжа искусств имени Н. А Римского-Корсакова (улица Набат, 5) 8 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщила одна из учащихся учреждения.

По ее словам, она на обеде вышла в туалет, где и увидела извращенца. Мужчина в камуфляжном костюме демонстративно выполнял сам с собой действия сексуального характера.

Девушка рассказала о случившемся преподавателям колледжа, однако они рекомендовали студентке не обращать внимания на мужчину, не бояться его, так как он «не страшный, а просто противный».

В Псковском колледже искусств корреспонденту Псковского агентства информации подтвердили, что такой случай был. Одна из сотрудниц учреждения отметила, что этот мужчина уже давно занимается аморальным поведением на территории колледжа. По ее словам, весной и осенью у него начинается обострение.

Сотрудница уточнила, что в колледж была вызвана полиция, которая задержала нарушителя порядка.