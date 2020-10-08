Любовь Никифорова стала главой сельского поселения «Лычевская волость»

18:34, 08 октября 2020, ПАИ

8 октября в Булынинском Доме культуры депутаты избрали главой волости Любовь Никифорову, сообщили в социальной сети «ВКонтакте» газеты Великолукского района «Наш путь».

Ко всем присутствующим обратился депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Фёдоров. Он поздравил всех присутствующих с состоявшимися выборами в сельские поселения. Отметил, что в Лычевской волости живут трудолюбивые люди, истинные патриоты Великолукской земли, пожелал депутатам успехов и благополучия, а Любови Васильевне лёгкости в решении волостных проблем, отзывчивости жителей и крепкого здоровья.

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Исполняющий полномочия главы Великолукского района Алексей Кузьмин также подчеркнул заслуги Любови Васильевны в работе, её настойчивость, справедливость и трудолюбие и поздравил с повторным избранием на должность главы сельского поселения.

В работе заседания также приняли участие председатель районного Собрания депутатов Владимир Спиридонов, депутат Александр Григорович и сотрудники администрации Лычевской волости.