Фестиваль «Мой Пушкин» впервые пройдет в онлайн-формате

23:09, 09 октября 2020, ПАИ

XXI Всероссийский детский открытый творческий фестиваль «Мой Пушкин» впервые в своей истории пройдёт в онлайн-формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщил один из организаторов - псковский областной дом детства и юношества «Радуга».

Фестиваль пройдёт на территории государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», за всеми событиями фестиваля можно будет следить на официальной странице фестиваля: vk.com/MonPushkin, где будет вестись трансляция.

Конкурсная программа продлится до 15 октября, в ней примут участие юные поэты и прозаики, литературоведы, делающие первые шаги к научным открытиям, вокалисты, танцоры, а также начинающие артисты театра и восходящие звёздочки художественного чтения. В оргкомитет отметили, что поступило более ста заявок из разных городов и регионов, включая Псков, Пушкинские Горы, Москву, Санкт-Петербург, Липецкую, Астраханскую области, Бурятию и другие.

Организаторы фестиваля «Мой Пушкин» – комитет по образованию Псковской области и государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» - приурочили церемонию закрытия к 19 октября, Дню лицея. В этот день жюри объявит итоги творческих конкурсов и вручит награды победителям. После торжественной части состоится заключительный концерт лауреатов.

Программа фестиваля получилась насыщенной и разноплановой. Кроме творческих конкурсов в семи номинациях участникам будут предложены мастер-классы, «круглые столы» с руководителями коллективов, литературно-музыкальная гостиная, видеофильм «Экскурсия по Пскову», а также знакомство с лучшими отечественными экранизациями произведений А.С. Пушкина: «Пиковая дама», Евгений Онегин», «Золотой петушок», отсылающих юное поколение к вечной классике с актуальными во все времена темами.