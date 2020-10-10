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Общество

ФОТОФАКТ: В Невеле местные жители очистили «Утюг» от хлама

10 октября в Невеле молодёжь и люди старшего поколения собрались на субботник. Об этом пишет районная газета «Невельский вестник». 

В планах организаторов провести в скором времени реновацию одного из самых старинных зданий города, именуемым в народе «Утюг», и организовать в нём Федеральный Центр и Музей геноцида мирного населения в районе в годы оккупации.

Для начала собравшиеся решили очистить его от хлама, скверны и подготовить к предстоящей экспертизе.

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