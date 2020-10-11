Вирусолог: есть три условия, которые снимут ограничения из-за коронавируса

15:48, 11 октября 2020, ПАИ

Снятие ограничений, связанных с коронавирусом, зависит от нескольких факторов. Об этом 11 октября сообщили «Известия» со ссылкой на заявление профессора кафедры «Вирусология» института имени А.Н. Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Всё будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. Насколько будет эффективна вакцина, как быстро будет ослабевать инфекция, насколько длительным будет иммунитет у переболевших и у вакцинированных. Вот такие обстоятельства сыграют роль в том, насколько долго понадобятся [ограничительные] меры», — приводит его слова URA.RU.

Алексей Аграновский отметил, что, по его мнению, зимой еще будут действовать ограничения.

Главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко высказал мнение о том, что в России не будет более таких жестких мер, так как «сейчас у нас есть всё. Есть диагностикумы, самое главное, что у нас есть, — это средства специфической профилактики, то есть вакцина. И самое главное — это то, что мы научились COVID-19 лечить».

Власти по-прежнему призывают россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски. Это связано с увеличением подтвержденных случаев заболевания COVID-19.