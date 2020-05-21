Digital-технологии в строительном контроле

10:25, 12 октября 2020, ПАИ

На каждом строительном объекте существует служба строительного контроля заказчика. Она следит за сроками выполнения работ, обеспечивает их качество на всех участках и этапах и показывает объективную картину.

Строительный контроль — комплексное мероприятие. Сотрудники службы заказчика регулярно посещают объект и проверяют: какие материалы и инженерное оборудование использует подрядчик, насколько точно соблюдает технологии, требования проекта и норм, сроки и исполнения бюджета строительства.

Инженеры стройконтроля выявляют нарушения и фиксируют их в предписаниях, назначают исполнителя и сроки устранения. Подрядчик должен оперативно ликвидировать недочеты, чтобы не допустить накопления отклонений и длительной задержки в работе.

Непрерывный контроль качества строительства в ходе реализации проекта — обязательная процедура. Она позволяет управлять ситуацией на площадке, предотвращает нарушения, срывы сроков и потерю ресурсов.

Организация строительного контроля в обычном формате подразумевает, что все замечания, недочеты и предписания фиксируют в бумажных документах. Это усложняет и замедляет коммуникацию с подрядчиками и ответственными за управленческие решения, особенно на крупных проектах с большим количеством участников. И чем больше информации по объекту, тем больше документооборота и выше риск человеческого фактора.

Новые технологии и цифровой строительный контроль

Упростить взаимодействие между службой надзора заказчика и подрядчиками помогают цифровые решения. Они позволяют создать единое информационное пространство, увеличить скорость обмена данными и решения каких-либо вопросов.

Служба строительного контроля компании «ИРБИС» активно использует на своих объектах Digital-технологии. Специальный IT-продукт повышает эффективность работы и экономит время. Он избавляет от лишнего бумажного документооборота и дает возможность быстро обмениваться информацией.

Программный комплекс — это рабочий инструмент всех участников процесса. Инженерам стройконтроля он позволяет автоматизировать коммуникации с исполнителями — уведомлять о нарушениях всех заинтересованных лиц, контролировать качество работ и материалов, отслеживать устранение нарушений в режиме реального времени.

Подрядчики получают уведомления в мобильном приложении, исправляет недочеты без долгих обсуждений вопросов и фиксирует это в системе. Заказчик контролирует информацию по проекту и видит всю картину и события, имевшие место по объекту — замечания и проблемы, выполненные и невыполненные в срок работы, взаимодействия между службой стройконтроля и исполнителями.

Digital-технологии автоматизируют работу и повышают эффективность строительного контроля в несколько раз. Все процессы становятся простыми и прозрачными.