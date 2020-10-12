В районах Псковской области перепрофилируют инфекционные отделения

22:52, 12 октября 2020, ПАИ

Как сообщает официальный Telegram-канал Псковской области, в районах Псковской области инфекционные отделения будут перепрофилированы в детские и терапевтические. Об этом рассказала заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рогозина на встрече с жителями Невельского района.

Также пациентов с легкими формами инфекционных заболеваний будут лечить амбулаторно. В поликлиниках каждой из районных больниц будет организован прием врача-инфекциониста. В Невеле он будет работать на полную ставку, а не на 0,5 ставки, как сейчас.

Кроме того, из Невеля в Великие Луки запустят медицинский автобус для доставки пациентов на консультации и для оказания стационарной помощи.