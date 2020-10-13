На Дновской дистанции РЖД работники не обеспечивались СИЗ
Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства об охране труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В ходе проверки исполнения законодательства об охране труда выявлены нарушения в деятельности Дновской дистанции пути РЖД.
Установлено, что на предприятии более 10 работников не обеспечиваются положенными средствами индивидуальной защиты. Также в сентябре 2020 года двух водителей допустили к работе без прохождения ими в установленном порядке предрейсовых медицинских осмотров.
Псковской транспортной прокуратурой начальнику Дновской дистанции пути внесено представление. Ход его рассмотрения и устранения выявленных нарушений контролируется.